Irama e Rkomi annunciano “No stress”, il primo album registrato insieme

Un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini.

Uscirà il 7 luglio il nuovo lavoro di Irama e Rkomi, che ai fans trepidanti, hanno annunciato No Stress, il primo album registrato insieme già disponibile in pre-order. Come riportato dal comunicato stampa, nel nuovo progetto i due artisti “si mettono alla prova alla ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni.

Senza confini

No Stress è molto più della somma dei talenti dei suoi due artefici: è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini, che si estende al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca”.