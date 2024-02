Il Tre a Sanremo 2024 con “Fragili”: il testo e tutte le info sul rapper

Il rapper arriva sul palco dell'Ariston dopo un percorso già ricco di successi

A febbraio 2024 Il Tre (nome d’arte di Guido Luigi Senia) è uno dei grandi protagonisti al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fragili”

Chi è Il Tre

Il Tre è un cantante e rapper italiano cresciuto a Santa Maria delle Mole, alle porte di Roma. È nato il 3 settembre 1997. figlio unico molto legato ai suoi genitori. Il papà vende automobili, la mamma è casalinga. La sua carriera musicale inizia dal suo quartiere e con la sua musica parla prima di tutto di sé stesso e delle problematiche che riguardano tutti i giovani.

Perché si chiama Il Tre: l’origine del nome

Il giovane rapper ha deciso di chiamarsi “Il Tre” perché si tratta del suo giorno di nascita, 3 settembre. Ulteriore motivo di questa decisione deriva dal numero dei componenti della sua famiglia: la mamma, il papà e lui.

Il Tre e la fidanzata Francesca Foglietti

Francesca Foglietti, la sua compagna, è una presenza molto seguita sui social, ma la coppia mantiene una discrezione significativa, evitando di condividere eccessivamente la loro sfera privata. Da quel poco che si evince dalle foto pubblicate sembrerebbe che i due vivano una relazione molto appassionata.

Il Tre, carriera e debutto a Sanremo

Il primo successo de Il Tre arriva nel 2015 a One Shot Game. Nel 2018 debutta con il singolo “Bella Guido” e la serie su YouTube Real Talk, di cui è stato ospite. La sua musica ha attirato l’attenzione della Atlantic Records, parte del gruppo della Warner Music Italy, con cui ha firmato un contratto discografico.

Nel 2019 ha iniziato a ricoprire posizioni importanti nelle classifiche con il brano “Cracovia, Pt. 3”, certificato disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana con oltre 70mila copie vendute a livello nazionale. Nel 2020 ha ottenuto due dischi di platino. Il suo album di debutto “Ali” risale al febbraio 2021 ed è stato ristampato nel settembre successivo come “Ali – Ultima notte”, certificato disco di platino per aver totalizzato più di 50mila dischi venduti in Italia.

Il 15 settembre del 2023 ha pubblicato il suo secondo album dal titolo “Invisibili”; all’interno si trova anche il brano “Lettera a mio padre”, che testimonia il forte legame che Il Tre ha con la sua famiglia. Nel 2024 debutta tra i Big del Festival di Sanremo con il brano “Fragili”.

L’esibizione nella serata cover di Sanremo 2024

Nella serata delle cover Il Tre si esibisce in coppia con Fabrizio Moro, Vincitore di Sanremo nel 2007 con Pensa tra i Giovani e nel 2018 con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta.

La canzone “Fragili”, testo e significato

Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci

Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti

Tu sai che avevo bisogno d’aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo

Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi

Ma se un giorno il vento, ti portasse indietro

Dalle mie promesse, come se piovessero

Da un cielo nero lacrime di vetro

Perché ancora sento, il tuo rumore dentro

E siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Odio convivere con i demoni fissi nella mia testa

Il senso di colpa mi fa sentire una bestia

Vorrei dirti resta, si ti prego resta ma grido vattene

Perché sento la tempesta sotto le palpebre

E tu sei libera ah

Sei come un’isola ah

Nessuno ti abita

Mi rubi l’anima

E vorrei tornare indietro nel tempo

Sei la sete nel mio deserto

Sei come le fiamme bruciano nell’inferno

Adesso mi sento come un naufrago in mare aperto

E se potessi scapperei da ricordi che sono vipere

Perché mi fanno male e mi potrebbero uccidere

Voglio averti ancora addosso però non posso

Non voglio lasciarti andare non sono pronto

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

In questo mare nero ci sei solo tu

Sei la mia isola ah, forse mi ucciderai ma

Volevo solo restarci di più

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

E so che non è facile

Volersi bene

Stare in catene

Scusami ma può succedere e

Scusami se ti ho fatto del male

Ma siamo fragili

Come la neve

Come due crepe

Definito il rapper buono, Il Tre si presenta a Sanremo con una canzone dal testo autobiografico, dove la tematica principale è la salute mentale. Attraverso la figura della fragilità, l’artista nel brano sembra suggerire che ammettere i propri limiti sia l’unica salvezza dal senso di colpa che ci attanaglia, l’unico modo per combattere i propri demoni.