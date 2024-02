Sanremo 2024, è Lorella Cuccarini-show: la serata cover, dalle emozioni ai fischi per Geolier

Una serata ricca di momenti bellissimi, ma che si è conclusa con la contestazione del pubblico per il vincitore: ecco cosa è successo durante la quarta serata del Festival.

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 – dedicata a cover e duetti – si è conclusa con la vittoria (contestata, almeno dal pubblico dell’Ariston) di Geolier e con una serie di momenti emozionanti, dalla straordinaria performance di Lorella Cuccarini ai grandi ritorni di Roberto Vecchioni e dei Jalisse sul palco dell’Ariston.

Tra alti e bassi, la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 è stata incredibile: 11.893.000 spettatori e 67,8% di share. Un record storico.

Lorella Cuccarini, successo a Sanremo 2024

La showgirl Lorella Cuccarini non è certamente passata inosservata nella serata del suo ritorno al Festival di Sanremo, dopo la partecipazione nel 1993 al fianco di Pippo Baudo. La co-conduttrice ha scelto un modo “alternativo” di fare il suo ingresso all’Ariston: niente classica discesa dalle scale, ma una vera e propria performance che le ha fatto guadagnare immediatamente il titolo di “regina della serata”. Canto, ballo, la hit “La notte vola“, simpatia ed energia: questo il mix che ha fatto ottenere a Lorella Cuccarini la piena promozione come co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024.

Niente monologhi, ma solo qualche ricordo d’infanzia e tanto amore per la musica: con la sua semplicità, ma anche con la sua combinazione di entusiasmo ed eleganza, anche in questa occasione la showgirl si è mostrata all’altezza del ruolo.

Le standing ovation e le emozioni della serata

Il livello della serata cover di Sanremo 2024 è stato decisamente altissimo. Diverse volte il pubblico si è alzato in piedi per accogliere ospiti d’eccezione (come Roberto Vecchioni, che si è esibito con “Sogna, ragazzo sogna” assieme al concorrente Alfa), applaudire performance di livello (come quella dei Santi Francesi e Skin con “Hallelujah” o il Volo con “Who wants to live forevere”) o festeggiare ritorni come quello dei Jalisse sul palco dell’Ariston.

Tra i momenti più toccanti c’è stato senza dubbio l’omaggio di Angelina Mango al padre Pino, con la cover del brano “La Rondine” eseguito assieme al quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Durante la serata cover di Sanremo 2024 c’è stato anche un momento di riflessione: Amadeus, infatti, ha letto una sintesi della lettera degli agricoltori italiani coinvolti nella protesta dei trattori e ha supportato la causa dei lavoratori.

Serata cover a Sanremo 2024, chi ha vinto

A vincere la serata delle cover di Sanremo 2024 è stato Geolier, che – assieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio – ha reso omaggio alla sua Napoli con un medley intitolato “Strada”. Ad Angelina Mango è andato il secondo posto. Seguono Annalisa (con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di “Sweet Dreams”), Ghali con il suo sorprendente medley “Italiano vero” con Ratchopper e, infine, Alfa con Roberto Vecchioni.

La top 5 e i fischi all’Ariston dopo la vittoria di Geolier

La prima posizione di Geolier è stata contestata dal pubblico dell’Ariston: tanti i fischi e le lamentele – anche sui social – dopo l’annuncio del vincitore della serata cover. Imbarazzo da parte di Amadeus che, prima della seconda performance del quartetto vincitore e la consegna del premio, ha detto: “Pare che parte del pubblico qui all’Ariston non sia d’accordo”.

Sanremo 2024 è in diretta streaming mondiale su Rai 1 e Rai Play Come da tradizione, anche Rai Radio 2 sarà in diretta. Sabato 10 febbraio la finale.

Immagine di repertorio