FantaSanremo 2024, l’attesa è finita: regolamento e quotazioni

Sale l'attesa per l'inizio del Festival di Sanremo: intanto sono state aperte ufficialmente le iscrizioni per il FantaSanremo 2024

Mancano ormai poco meno di due mesi al via della 74esima edizione del Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio nello storico teatro Ariston. Un appuntamento atteso da milioni di italiani, impazienti anche di sfidare amici e parenti al “FantaSanremo”, il gioco nato qualche anno fa con cui è possibile creare leghe e squadre con i cantanti in gara alla kermesse ligure.

L’ora X è scattata alle 12 di mercoledì 27 dicembre, momento in cui sono state aperte le iscrizioni al FantaSanremo 2024. La novità principale è che da quest’anno si potrà giocare anche scaricando l’applicazione FantaSanremo disponibile su App Store e Play Store per dispositivi mobile Ios e Android.

Sul sito è ovviamente disponibile anche il regolamento, con i bonus e i malus che verranno assegnati, come sempre, in base a quello che succede all’Ariston durante le serate del Festival.

Il regolamento del FantaSanremo



Le regole «base» del gioco sono sempre le stesse: i giocatori avranno a disposizione 100 baudi (le monete del FantaSanremo, ndr) con cui possono comprare, per creare la propria squadra, cinque tra gli artisti in gara all’Ariston, di cui uno avrà il ruolo di capitano. Il termine ultimo per iscriversi – salvo proroghe e cambiamenti in corsa del regolamento – è fissato alle 23:59 di lunedì 5 febbraio, il giorno prima dell’inizio di Sanremo 2024. Vince chi, alla fine del Festival, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Ogni account può creare un massimo di cinque squadre e con queste può partecipare fino a 25 leghe diverse. Ci sono anche le Leghe Premium, promosse da alcuni sponsor e partner del gioco, e non manca anche il Campionato mondiale. Nei giorni scorsi erano inoltre state annunciate le quotazioni dei Big in gara: con un cast così ricco, gli organizzatori del FantaSanremo hanno voluto assicurarsi che creare una «super squadra» non fosse un gioco da ragazzi.

Le quotazioni dei cantanti in gara

Alessandra Amoroso 23 baudi;

Annalisa 23;

Alfa 20;

Angelina Mango 23;

Big Mama 17;

BNKR44 16;

Clara 16;

Dargen D’Amico 22;

Diodato 21;

Emma 23;

Fiorella Mannoia 20;

Fred De Palma 19;

Geolier 22;

Ghali 20;

Il tre 17;

Il Volo 20;

Irama 19;

La Sad 19;

Loredana Bertè 19;

Mahmood 21;

Mannini 17;

Mr.Rain 21;

Negramaro 22;

Renga e Nek 20;

Ricchi e Poveri 18;

Rose Villain 19;

Sangiovanni 21;

Santi Francesi 16;

The Kolors 22.