Eni assume diplomati e laureati: info, requisiti e domanda

L’azienda cerca sia candidati esperti, da assumere a tempo indeterminato, che giovani da inserire in azienda mediante stage.

Eni SpA, ex Ente Nazionale Idrocarburi, società italiana colosso nel settore dell’energia, sta selezionando personale per assunzioni. L’azienda cerca periodicamente sia candidati esperti, da assumere per lo più a tempo indeterminato, che giovani da inserire in azienda mediante programmi di formazione e stage. Il Gruppo è alla ricerca di vari profili per la copertura di posti di lavoro in Lombardia e presso varie sedi sul territorio nazionale. Attualmente sono disponibili In Italia oltre 190 posizioni aperte Eni in Campania, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e altre regioni.

Ecco i profili ricercati da Eni

Ecco l’elenco delle più recenti figure ricercate, per le quali è possibile candidarsi

SEDE DI SAN DONATO MILANESE (MILANO)

Decommissioning engineer;

Delegato lavori junior;

Expert agri-feedstock & biomass certification;

Expert chimico processi bio;

Expert r&d business analyst;

Expert r&d mobility innovation;

Expert supplier risk analyst;

Hse specialist;

Junior cost controller – categoria protetta;

Junior lng commercial operations;

Junior tecnico di laboratorio;

Professional maintenance electrical;

Rotating equipment specialist;

Specialist completion and workover engineer;

Specialist metodologie esercizio impianti

Specialist subsea operations and maintenance;

Specialist trasporti marini;

Specialista ambiente;

Specialista project control;

Specialista studi ambientali.

ALTRE SEDI IN ITALIA

Expert back office management – Roma;

– Roma; Expert operativo deposito – Volpiano (Torino);

– Volpiano (Torino); Expert operatore di produzione on shore carbon capture storage – Ravenna;

– Ravenna; Expert tecnologie dei materiali – Venezia;

– Venezia; Junior operatore di processo – Genova;

– Genova; Junior tecnico di manutenzione – Venezia;

– Venezia; Operatore di produzione – Falconara Marittima (Ancona);

– Falconara Marittima (Ancona); Specialista Hse – Napoli;

– Napoli; Specialista manutenzione predittiva / preventiva / correttiva – Venezia;

– Venezia; Tecnico coordinamento lavori di manutenzione elettrica – Mantova.

Master per giovani laureati

Eni cerca anche laureati in materie scientifiche e altre discipline, da inserire nell’ambito di percorsi formativi realizzati in partnership con il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e l’Università di Pavia. Tra questi, a titolo di esempio, i Master MEDEA, il Master MINDS, il Master Energy Innovation e il Master in Geoscience for Energy. Le selezioni vengono attivate periodicamente, per un periodo limitato di tempo, prima della partenza delle attività formative. Generalmente, è prevista l’erogazione di borse di studio per i partecipanti, a copertura totale o parziale dei costi.

La selezione

Le selezioni presso il Gruppo si snodano in vari step, il primo dei quali riguarda lo screening dei curriculum pervenuti online in base ai quali i profili maggiormente in linea con la figura ricercata vengono contattati per una prima intervista telefonica. A seguito della stessa si concorda la partecipazione ad una valutazione attitudinale che per neo diplomati e neo laureati consiste in un assessment center, con prove situazionali, colloqui di gruppo e individuali, questionari e test di lingua inglese, che tuttavia non toccano gli aspetti tecnici, mentre per gli esperti si traduce in un colloquio individuale. Il processo selettivo si conclude con una intervista tecnica, centrata sulle competenze specialistiche del candidato ed effettuata dai responsabili dell’area professionale di inserimento, a cui seguono la comunicazione degli esiti alle risorse arrivate fino all’ultima fase e le eventuali proposte contrattuali.

Come candidarsi

Per lavorare presso la multinazionale energetica è necessario candidarsi tramite questa sezione riservata alle carriere e selezioni del sito web aziendale, Eni lavora con noi. Sulla stessa non solo vengono pubblicate le ricerche in corso presso il gruppo, ma sono disponibili una serie di informazioni e consigli utili relativi alle modalità di lavoro, alle carriere e alle selezioni. Attraverso la piattaforma web i candidati possono inserire il cv nel data base aziendale, prendere visione degli annunci attivi, rispondere online agli stessi o inviate una candidatura spontanea in vista di prossime assunzioni di personale. Eni inoltre è sempre interessata ad incontrare giovani talenti e svolge una intensa attività di orientamento e promozione delle opportunità professionali attraverso job meeting e career day presso università e scuole secondarie di secondo grado.

