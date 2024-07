La Lidl assume a Catania: posizioni aperte, contratto e come candidarsi

L’offerta prevede un contratto part-time da 25 o 30 ore settimanali: la retribuzione mensile al lordo si attesta intorno a 1.050€

Il ruolo di Operatore di Filiale presso Lidl Italia garantisce un ambiente di acquisto piacevole per i clienti attraverso l‘organizzazione degli scaffali e la cura della pulizia sia interna che esterna del punto vendita. La sede è quella di Catania in via Martino Cilestri 75.

La mansione e i profili ricercati

Come Operatore di Filiale, le principali attività includono la collaborazione attiva con il team per assicurare il corretto funzionamento del Punto Vendita. Ci si occupa del rifornimento ordinato dei prodotti sugli scaffali, della gestione degli articoli in promozione, nonché della pulizia regolare e dell’ordine dell’ambiente di lavoro. I candidati ideali dovrebbero possedere un orientamento marcato al cliente, essendo in grado di lavorare efficacemente in squadra, dimostrando affidabilità, flessibilità e capacità di gestire più compiti contemporaneamente.

Il contratto

L’offerta comprende un contratto part-time con possibilità di lavorare 25 o 30 ore settimanali. La retribuzione mensile al lordo si attesta intorno a 1.050€ per un contratto a 30 ore settimanali, con il conteggio e la retribuzione delle ore lavorate al minuto. Tra i benefit offerti sono inclusi buoni spesa annuali, accesso a una piattaforma di sconti aziendali e un piano sanitario aziendale che integra le prestazioni mediche già previste dal fondo di assistenza sanitaria di categoria, disponibile dopo un anno di anzianità con contratto a tempo indeterminato.

Per presentare la domanda è necessario recarsi sul sito dell’azienda, nella sezione “lavora con noi“.

