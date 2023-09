Enna, aggiornato il Piano triennale delle opere pubbliche del Libero Consorzio

Il documento ha ricevuto il via libera definitivo da parte del commissario straordinario del Libero Consorzio comunale, Girolamo Di Fazio. In programma investimenti per 213 mln di euro

ENNA – Il commissario straordinario Girolamo Di Fazio, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio comunale e con la partecipazione del segretario generale Michele Iacono, ha provveduto ad approvare gli emendamenti al Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 dell’Ente intermedio, intervenuti in seguito all’avanzamento dell’attività di progettazione interna e delle opportunità di accesso a nuove fonti di finanziamento.

Il Programma, originariamente approvato lo scorso mese di aprile con il relativo elenco annuale 2023, redatto secondo gli schemi tipo approvati dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è composto dall’elenco delle opere pubbliche incompiute, dal quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma; dall’elenco degli interventi del programma, dall’elenco dei lavori presenti nell’elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

Il quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del Programma aggiornato ammonta a 212.964.290,44 euro così suddivisi: per il primo anno 108.756.661,99 euro; per il 2024 l’importo è di 38.788.844,37 euro e per il 2025 l’importo è di 65.418.784,08 euro.

Nel dettaglio gli interventi più onerosi da porre in essere saranno i seguenti: lavori di manutenzione straordinaria della Sp 91 Piano Noci per un importo di 475 mila euro; lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza nonché realizzazione dell’illuminazione della galleria posta lungo la Sp numero 23B Regalbuto–Ss 192 per un importo di 700 mila euro; lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle condizioni di sicurezza della Sp 70 Bivio Ss 121–Branche–per un importo di 2 milioni e 500 mila euro; manutenzione straordinaria, a seguito di verifiche strutturali, del viadotto di collegamento della parte alta dell’Iis fratelli Testa di Nicosia per un importo di 875 mila euro; lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nella copertura a terrazza del Palazzo della Provincia per un importo di 450 mila euro; intervento di manutenzione straordinaria per il recupero con miglioramento strutturale del cavalcavia ferroviario lungo la Sp 7 Bivio Pirato-Bivio Mulinello-Ss 192 al km. 2+400 per un importo di 534.222,15 euro.

Anche da questa serie di interventi passa lo sviluppo infrastrutturale del territorio ennese, alla ricerca di un ruolo sempre più importante all’interno dello scenario regionale.