Enna, una riunione d’urgenza contro la crisi idrica

ENNA – Nei giorni scorsi, presso i saloni di rappresentanza della Prefettura, si è tenuta una riunione presieduta dal Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, finalizzata ad esaminare la situazione di criticità idrica della provincia, caratterizzata da una drastica riduzione delle precipitazioni sul territorio, nonché a valutare le possibili soluzioni da adottare a livello locale per mitigare gli effetti della siccità nei settori dell’agricoltura e della zootecnia.

Ai lavori hanno preso parte il Commissario straordinario per lo stato di crisi ed emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, il Segretario generale dell’autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, il direttore generale del Consorzio di bonifica 6 di Enna, il rappresentante del Libero consorzio comunale unitamente ai sindaci e ai rappresentanti dei Comuni della Provincia di Enna, i vertici delle forze di Polizia, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Enna e il dirigente responsabile dell’ufficio del Genio civile di Enna.

Ulteriore calo della portata delle sorgenti

Nel corso dell’incontro – in cui è emersa la previsione di un ulteriore calo della portata delle sorgenti nei prossimi mesi di agosto e settembre – i partecipanti hanno condiviso l’opportunità di attuare interventi coordinati per orientare ad un corretto e controllato uso dell’acqua in ambito domestico, agricolo e industriale.

Nell’occasione, è stata effettuata una ricognizione delle azioni già avviate dai singoli Comuni e sono state analizzate le possibili misure che potranno essere adottate a fronte di un perdurare della criticità.

Su richiesta del Prefetto di Enna, il commissario straordinario per lo stato di crisi ed emergenza idrica in agricoltura e zootecnia ha illustrato le iniziative che gli amministratori comunali possono intraprendere per contenere gli effetti dell’emergenza idrica sui settori in argomento.

A tal riguardo, il commissario straordinario ha, preliminarmente, illustrato gli interventi messi in atto dall’Assemblea regionale siciliana. In particolare, ha poi riferito che con provvedimento del predetto consesso è stata concessa la possibilità alle aziende agricole operanti sul territorio regionale di usufruire di vouchers per l’acquisto del foraggio.

Ha inoltre specificato che sono state già individuate diverse ditte – il cui elenco verrà fornito entro la settimana prossima – alle quali gli allevatori potranno rivolgersi per reperire il fieno. Ha, altresì, informato che l’Assemblea regionale ha già disposto finanziamenti per l’attivazione di pompe e impianti di collegamento.

Cartabellotta, nell’ottica di una costante collaborazione tra le istituzioni e gli enti coinvolti, ha garantito la massima disponibilità nel valutare eventuali proposte dei Comuni in merito all’attivazione di nuove risorse (pozzi e sorgenti) in atto non utilizzate. Sull’argomento, ha riferito della riattivazione della diga Sciaguana, in disuso per diversi anni, che, per il tramite del Consorzio di bonifica 6 di Enna, sarà utile strumento per l’approvvigionamento di buona parte dei Comuni della Provincia.

Il commissario straordinario ha, infine, fatto presente che sono già in corso di valutazione interventi a lungo termine, relativi al sistema delle acque reflue, che consentiranno di migliorare la distribuzione della risorsa idrica su tutto il territorio regionale.

Al termine dell’incontro, il prefetto ha ribadito ai rappresentanti dei Comuni la necessità di farsi parte attiva nel sensibilizzare i cittadini ad un utilizzo consapevole della risorsa idrica evitando gli impieghi impropri.