Enorme ratto scorazza dentro il treno dei pendolari, l’incredibile video-denuncia

Nelle immagini diffuse da un consigliere regionale del Piemonte, si vede l'animale mentre corre dentro le plafoniere del treno Torino-Milano

“Un enorme ratto cammina dentro le plafoniere della luce a bordo di una delle carrozze del Regionale Veloce Trenitalia partito da Porta Nuova alle ore 5.54 e diretto a Milano Centrale”. La denuncia arriva via social dalle parole di Silvio Magliano, consigliere regionale del Piemonte.

Video girato da un cittadino

In un post pubblicato sul suo profilo Facebook del presidente del Gruppo Consiliare dei Moderati, l’esponente politico rivela che “il video è stato girato da uno dei passeggeri ed è rappresentativo di una situazione oggettivamente indegna. I cittadini piemontesi pagano per avere un servizio di tutt’altro livello. Il fatto è vergognoso: porteremo il tema in Consiglio alla prima occasione utile, chiedendo alla Giunta di intervenire con Trenitalia“.

video da profilo Facebook Silvio Magliano