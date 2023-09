Caos Trenitalia: guasto elettrico, niente biglietti per ore

Un disservizio tecnico ha mandat oin tilt il sistema di vendita dei biglietti di Trenitalia: monta la polemica sui social

Sono ore di caos totale per coloro che hanno scelto di viaggiare con Trenitalia.

Da stamattina, infatti, il sistema di vendita dei biglietti della società ferroviaria è andato in tilt.

Si parla, in proposito, di un “disservizio tecnico” da parte del fornitore esterno dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia che sta provocando enormi problemi a coloro che devono acquistare i documenti indispensabili per il viaggio.

I tecnici sono al lavoro per tentare di risolvere l’anomalia ma, al momento, non è possibile prevedere se e quando verrà ripristinata la funzionalità del sistema.

La nota di Fs: “Trenitalia si scusa per il disagio”

“Il malfunzionamento al sistema centrale – spiega infatti una nota di Fs – impatta su tutte le attività di reservation e ticketing. La vendita dei biglietti in stazione e le biglietterie online di Trenitalia, sul sito e sull’app, non sono funzionanti“. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio e “Trenitalia si scusa per il disagio”.

Le proteste degli utenti per il disservizio di Trenitalia

Gli utenti hanno subito segnalato il problema anche sui propri profili social, con le proteste che stanno già montando sul malfunzionamento del sistema.

Va detto, però, che c’è anche chi è riuscito ad acquistare comunque un biglietto.

Già prima delle vacanze estive, nel mese di luglio, la linea che riguardava l’alta velocità (Frecciarossa) è stata caratterizzata da diversi disservizi. Guasti e ritardi si sono manifestati soprattutto nel tratto da Roma Termini e il Sud Italia. Questi disagi hanno spesso costretto i treni ad Alta velocità a viaggiare sui percorsi tradizionali allungando di molte ore il tempo di viaggio previsto.