Enrico Mentana conduce il tg in compagnia: i cani “Nina” e “Bice” affiancano il giornalista

Il giornalista di La 7 ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui lo si vede seduto al bancone del telegiornale insieme a due amici a 4 zampe

Simpatico ed inedito lo scatto che il giornalista e conduttore televisivo Enrico Mentana ha voluto condividere nelle scorse ore sul proprio account Instagram.

Il volto di punta del tg di La 7, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae nello studio del telegiornale in compagnia di due cani, “Nina” e “Bice” di razza Cavalier King.

Mentana ha commentato il post con poche ma ironiche parole “Non so se mi spiego“, suscitando immediatamente un’ondata di sorrisi e commenti divertiti da parte dei fans.

In realtà il cane Bice è di Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve” e compagna dello stesso giornalista In un’intervista rilasciata al settimanale Visto, infatti, la giornalista avevaa raccontato: “Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei”.