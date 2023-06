Tragedia nel Trapanese, Enzo Nastasi muore travolto dal suo trattore

Nulla da fare per Enzo Nastasi, travolto dal suo trattore mentre stava lavorando in un campagna. Dinamica da comprendere.

Ennesima vittima sul lavoro in Sicilia. A perdere la vita, nell’occasione, è stato Enzo Nastasi, originario di Partanna, in provincia di Trapani. A riportarlo sono i colleghi di Castelvetranonews.

L’uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava a bordo di un trattore nelle campagne della località di Salaparuta, nella zona sud-orientale del Trapanese.

Uomo travolto da trattore, dinamica da comprendere

A quanto pare, Enzo Nastasi sarebbe stato travolto dal mezzo agricolo senza avere scampo.

La tragedia si sarebbe verificata nella serata di lunedì 26 giugno, ma è divenuta nota soltanto nelle scorse ore. Resta da comprendere la dinamica che ha portato al tragico incidente.

Una vicenda che riporta alla mente episodi simili che si sono verificati in passato in Sicilia. Soltanto poche settimane fa, un uomo di 43 anni è deceduto dopo essere stato schiacciato dal suo trattore in contrada Torretta, a Bolognetta, in provincia di Palermo.

Foto di repertorio