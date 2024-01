Epifania, maltempo in arrivo in Sicilia: diramata allerta gialla

Brutto tempo in arrivo domani per l'Epifania al Sud e in Sicilia: la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per l'isola

La perturbazione di origine atlantica che interessa anche l’Italia sarà accompagnata da intensi venti di burrasca dai quadranti occidentali, ad iniziare dalla Sardegna ed estendendosi a gran parte delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Allerta gialla in Sicilia

Secondo quanto ribadito dal Dipartimento della Protezione Civile, nel primo mattino di domani, sabato 6 gennaio, venti di burrasca sud-orientali si abbatteranno su Puglia centro-meridionale e settori ionici di Basilicata e Calabria settentrionale. Si prevedono, inoltre, venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali, con locali raffiche di tempesta, su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale e sulla Calabria ionica centro-meridionale, in estensione dalla sera al resto di Sicilia e Calabria. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, sabato 6 gennaio, allerta arancione per rischio idrogeologico su un settore della Toscana. È stata valuta, inoltre, allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

