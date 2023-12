Maltempo in Sicilia: domani allerta in tutta l’isola

Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile ha diffuso il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani.

Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile ha diffuso il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, sabato 09 dicembre 2023, dalle 00:00 alle 24:00. Diverse le zone con allerta gialla ma è presente anche la verde.

Meteo avverso nell’isola

Sono previste piogge intense in tutta la Sicilia orientale. Dovrebbero esserci precipitazioni abbondanti sul versante ionico dell’Etna e sui monti Iblei. Sotto la pioggia Catania, Siracusa e Ragusa. I temporali più intensi dovrebbero registrarsi in mare aperto.