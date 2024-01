Erica, valorizzazione culturale per rilanciare il turismo

L’Amministrazione comunale di Erice ha fatto il punto sulle iniziative promosse nelle ultime settimane e sottolineato l’importanza della collaborazione fra le varie realtà presenti sul territorio

ERICE (TP) – Un ringraziamento alle associazioni, gli enti e i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di un articolato programma di iniziative culturali, ludiche e musicali e un invito a seguire i prossimi appuntamenti organizzati dal Comune.

È questo il succo del messaggio lanciato dal sindaco di Erice Daniela Toscano e dall’assessore al Turismo e agli Eventi Rossella Cosentino, che hanno voluto fare un punto sul cartellone degli eventi per le festività natalizie e di fine anno, che ha coinvolto migliaia di persone tra residenti e visitatori.

Il successo delle iniziative lanciate in occasione delle ultime settimane rappresenta una dimostrazione di come, attraverso la programmazione e la collaborazione tra le varie realtà locali, sia possibile mettere in piedi iniziativi utili a favorire la crescita del territorio attraverso diversi punti di vista. Una tesi sposata appieno anche dell’Amministrazione comunale.

“Siamo orgogliosi – ha affermato Daniela Toscano – di aver regalato alla nostra città un altro Natale ricco di emozioni e di valori. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto, che ormai va avanti da anni: i cittadini, che hanno partecipato numerosi e con entusiasmo alle iniziative; le associazioni e gli enti che hanno proposto le attività culturali e musicali; i volontari, che hanno prestato la loro opera con generosità e dedizione realizzando meravigliosi presepi”.

“Un ringraziamento speciale – ha aggiunto la prima cittadina – va all’assessore al Turismo e agli Eventi Rossella Cosentino e al dirigente del Settore Cultura Salvatore Denaro, che hanno curato con passione e competenza la programmazione e la gestione degli eventi”.

Le prossime iniziative culturali in programma saranno annunciate sul sito web e sui social media dell’Ente. L’obiettivo è destagionalizzare, allungando sempre di più la stagione turistica con l’obiettivo di fare del comparto ricettivo la colonna portante dell’economia locale.