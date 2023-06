Esplode auto elettrica messa sotto carica: casa distrutta e quartiere al buio

Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per evitare il propagarsi delle fiamme

Choc a Treviso, dove un guasto alla batteria al litio di un’utilitaria causa un’esplosione tanto potente da divellere il portellone del box auto ma non solo. Il boato, udito in tutto il vicinato, è stato accompagnato dal violento divampare delle fiamme, presto propagatesi dal garage all’abitazione. La deflagrazione ha anche coinvolto una Mercedes Classe B che si trovava all’esterno, anch’essa distrutta dalle fiamme. L’esplosione ha generato un principio d’incendio anche in una centralina situata a poche decine di metri di distanza. Per qualche ora alcune abitazioni sono state interessate da un black out.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto. La casa adiacente al garage ha riportato danni limitati, e fortunatamente i proprietari delle auto, una coppia di militari della Guardia di Finanza assegnati rispettivamente ai comandi provinciali di Venezia e Treviso, sono rimasti illesi, seppur sotto shock. I due coniugi si erano trasferiti nell’abitazione da soli dieci giorni.