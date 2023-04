Esplosione in una villetta: muore uomo estratto dalle macerie

La forte deflagrazione non ha lasciato scampo al 58enne di Nettuno in provincia di Roma

Non ce l’ha fatta Franco Tomasi, il 58enne rimasto vittima di un’esplosione avvenuta sabato all’alba mentre si trovava all’interno della sua villetta di Nettuno. Una fuga di gas la causa della forte deflagrazione. L’uomo era stato estratto dalle macerie della villetta al civico 68 di via Lago Trasimeno in gravissime condizioni: dormiva nella stanza da cui è partita l’esplosione, mentre al piano di sotto era presente il fratello, anche lui rimasto ferito ma non in modo grave. Portato d’urgenza al Sant’Eugenio, il 58enne è morto nel primo pomeriggio di sabato.

Ustioni da codice rosso

L’allarme è scattato intorno alle 5,30 di sabato mattina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Anzio e di Nemi, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio ed estratto dalle macerie Tomasi, affidato ai mezzi del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso.