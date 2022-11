Estate 2023 da record per Msc, 13 navi nel Mediterraneo

Saranno 13, su una flotta complessiva di 22 navi, le unità che da aprile a novembre solcheranno il Mare Nostrum

Msc Crociere ha annunciato che in Mediterraneo Msc Magnifica si aggiungerà alle altre 12 navi già previste. Saranno quindi 13, su una flotta complessiva di 22 navi, le unità che da aprile a novembre solcheranno il Mare Nostrum, con l’Italia e i suoi numerosi porti che la faranno da protagonisti. Inoltre, in autunno si aggiungeranno anche Msc Fantasia e Msc Poesia, con alcuni itinerari tra le 3 e le 11 notti, portando così a 15 il numero complessivo delle navi in servizio in quel periodo nel Mediterraneo. Msc Magnifica salperà per la prima crociera estiva da Genova il 9 maggio alla volta di Civitavecchia/Roma, Livorno, Valencia, Tarragona (Spagna) e Tolone (Francia) e per tutta l’estate ripeterà lo stesso inedito itinerario per 25 settimane fino al 19 ottobre 2023. Per chi lo desiderà sarà possibile iniziare e terminare la crociera da Civitavecchia o Livorno.

“La decisione di aggiungere una nave in partenza dall’Italia è stata presa per far fronte a un picco di domande che la Compagnia sta già registrando per le crociere in Mediterraneo della prossima estate” ha spiegato Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere. “Siamo estremamente soddisfatti per l’andamento delle prenotazioni di coloro che già stanno pianificando la vacanza per la prossima estate. Si tratta di una domanda che sta ampiamente superando le nostre aspettative”.

L’itinerario di Msc Magnifica, che inizialmente la prossima estate era programmata ai Caraibi, è dedicato soprattutto a chi è alla ricerca di una vacanza che inizi da vicino casa ma che, allo stesso tempo, offra alcune novità rispetto agli itinerari classici nel Mediterraneo occidentale. In particolare Tarragona e Tolone sono due tappe che arricchiscono ulteriormente l’itinerario grazie alla possibilità di vivere nuove esperienze. Durante la sosta a Tarragona si avrà, infatti, l’opportunità di scoprire le rovine romane di cui l’antica città portuale spagnola è particolarmente ricca. E per le famiglie c’è anche la possibilità di trascorrere una giornata nel PortAventura World, il parco di divertimenti più famoso della Spagna, oltre ad essere l’unico in Europa ad avere al suo interno le emozionanti attrazioni firmate “Ferrari”.