Etna, pioggia di cenere sulle strade di Catania e provincia

Forte attività stromboliana in corso. La situazione

Pioggia di cenere in corso a Catania e provincia, invasa dalla terra dell’Etna dopo l’eruzione in attività. Come comunicato nelle scorse ore dall‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è in costante aumento l’attività del cratere Voragine sull’Etna. Come analizzato, infatti, l’attività stromboliana iniziata a giugno si è intensificata nella giornata del 4 luglio, con l’eruzione che è stata accompagna da due flussi lavici.

Eruzione Etna, nube di cenere da oltre 4 chilometri

Come evidenziato dai dati INGV, oltre ai flussi lavici è inoltre in evidenza una lunga nube di cenere stimata in circa 4,5 chilometri di lunghezza. Questa, sta colpendo l’intera area di Catania causando una vera e propria pioggia di cenere sulla città etnea su diverse zone della provincia.

Rimane operativo l’aeroporto di Fontanarossa

Come spiegato dall’INGV, una forte eruzione sull’Etna in corso da diverse ore è in aumento nella giornata di oggi, giovedì 4 luglio. Come spiegato, sono presenti due nuovi flussi lavici e, soprattutto, preoccupa la chilometrica nube di cenere emessa dal cratere. Per il momento, le attività e i servizi dell’aeroporto di Catania Fontanarossa rimangono regolari.