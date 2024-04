Etna, esplosione dal cratere sud-est: prodotta una modesta emissione di cenere

L'accaduto arriva dopo i virali anelli di fumo registrati sul vulcano nei giorni scorsi

Dopo gli anelli di fumo (Volcanic Vortix Rings) e gli altri fenomeni che hanno coinvolto l’Etna in questi giorni, arrivata anche una piccola esplosione dal cratere sud-est del vulcano.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come comunicato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, alle ore 20:41 di martedì 10 aprile, dalle telecamere di sorveglianza, si è osservata una debole esplosione dal cratere di Sud-Est che ha prodotto una modesta emissione di cenere che si è dispersa rapidamente in area sommitale.

Etna, i valori registrati

Come osservato negli ultimi giorni, anche allo stato attuale, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene nell’intervallo dei valori medi. Come spiegato, le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud-Est, ad una elevazione di circa 2900 metri al di sopra del livello del mare. I

segnali infrasonici non mostrano variazioni significative. Gli eventi risultano esclusivamente localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud Est. Infine, i dati della rete clinometrica e della rete GNSS non mostrano deformazioni del suolo significative.

Dopo le ultime settimane in cui l’Etna ha più volte regalato fenomeni come gli anelli di fumo o altre emissioni, il vulcano dunque non si ferma e continua a registrare nuovi eventi anche in queste ore.