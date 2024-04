Naufragio tra Malta e Lampedusa: 9 morti,15 dispersi. Tra le vittime anche una bambina

Nonostante le condizioni meteo molto difficili in quel momento, i militari della Capitaneria sono riusciti a mettere in salvo una trentina di naufraghi

Ennesima strage nelle acque maltesi dove, nelle scorse ore, almeno 9 persone hanno perso la vita. Al momento, il bilancio segna anche 15 migranti dispersi, di cui tre minori. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, 10 aprile, a circa trenta miglia a sud ovest di Lampedusa.

Naufragio vicino Lampedusa: il bilancio

Ennesimo naufragio nelle acque maltesi e, anche questa volte, il bilancio momentaneo è davvero pesante. Secondo le prime ricostruzioni, sono nove le persone che hanno perso la vita. Numeri che potrebbero ancora aumentare di molto, visto i 15 migranti (tra cui tre minori) che – secondo i racconti dei sopravvissuti – risultano essere al momento dispersi. A bordo di una piccola imbarcazione con l’intento di raggiungere la costa sud ovest di Lampedusa, i migranti sono stati soccorsi da una motovedetta della guardia costiera di Lampedusa.

Nonostante le condizioni meteo molto difficili in quel momento, i militari della Capitaneria di Lampedusa sono riusciti a mettere in salvo una trentina di naufraghi. Alcuni di loro si sono poi salvati dopo i soccorsi, altri non sono riusciti a superare il tragitto (come una bambina). In totale, i sopravvissuti risultano essere 23.