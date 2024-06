Europee 2024, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al voto

Tra gli applausi delle persone presenti, il presidente ha espresso la propria preferenza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato per le elezioni europee 2024 nel seggio dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi in via Rutelli, a Palermo.

Il presidente Sergio Mattarella, dopo il voto per le Europee, ha stretto le mani agli scrutatori e al presidente del seggio. Ha, inoltre, salutato le persone presenti nella scuola che lo hanno applaudito.