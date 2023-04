Evade dai domiciliari per andare a fare colazione al bar con la compagna, arrestato

Non è stato trovato nella sua abitazione durante uno dei consueti controlli

La scorsa mattina, attorno alle 8.30 a Seveso, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno arrestato un 41enne, noto pregiudicato brianzolo, colto in flagranza in stato di evasione dalla detenzione domiciliare dove stava scontando un anno e due mesi di reclusione per un furto commesso nel 2012 al centro commerciale Auchan di Monza dove aveva rubato nove videogiochi Fifa per X-box e PlayStation per un valore totale di circa 300 euro.

L’uomo, pregiudicato per vari reati contro il patrimonio, guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, rissa, minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e non da ultimo per mancato rispetto delle misure anti-contagio, non è stato trovato nella sua abitazione della frazione Altopiano di Seveso durante uno dei consueti controlli che i militari eseguono nei confronti dei soggetti sottoposti a detenzione domiciliare.

E così, nell’effettuare alcuni giri di perlustrazione nella zona, i militari hanno intercettato e riconosciuto poco distante dall’abitazione l’uomo all’interno di una Toyota Aygo nera. A bordo con lui alla guida dell’auto una donna di 48 anni, la sua compagna.

Durante gli accertamenti è emerso che i due erano di ritorno da un bar dove, dopo aver fatto colazione, avevano comperato un cornetto e delle sigarette. A riprova l’uomo, quasi per giustificare la venialità della propria azione, ha subito mostrato ai carabinieri il sacchetto con dentro la leccornia appena acquistata ma, attesi anche i precedenti di cui è gravato, i militari lo hanno arrestato per il reato di evasione e, informata l’autorità giudiziaria, lo hanno ricollocato in detenzione domiciliare in attesa del processo per direttissima e della contestuale udienza che ha convalidato l’arresto.