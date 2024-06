Ex allievo di Amici registra un suo rapporto sessuale e inserisce l’audio nella sua nuova canzone

L'ex allievo di Amici 23, Malia, tramite un video su Tik Tok svela un retroscena sul suo nuovo brano, Carnale.

L’ex allievo di Amici 23, Malia, tramite un video su Tik Tok svela un retroscena sul suo nuovo brano, Carnale. Il cantante ha fatto vedere che ha chiesto alla sua fidanzata se poteva registrare il loro rapporto intimo. “Mi sono registrato mentre facevo l’amore” ha raccontato. “Mi serve che ci registriamo con un microfono mentre lo facciamo, lo vorrei mettere come audio, come intro, del mio nuovo pezzo” ha detto l’artista. “La gente che mi segue mi riconosce” ha risposto la ragazza. “No, non si sente la tua voce” replica. Alla fine ottiene il consenso e la particolarità bizzarra è stata realizzata nella nuova canzone.