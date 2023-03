F1, incubo Leclerc: 10 posizioni di penalità in griglia a Jeddah

La centralina causa del ritiro in Bahrain non potrà essere riutilizzata: per il talento monegasco inizia in salita anche il 2° appuntamento del Mondiale

Le paure postume al ritiro nel GP del Bahrain si sono trasformate in realtà.

Charles Leclerc, infatti, dovrà scontare 10 posizioni di penalità in griglia a Jeddah per la sostituzione della centralina, causa del disastro nel deserto 10 giorni fa, sulla sua SF-23.

Per il campione monegasco, dunque, anche il secondo appuntamento del Mondiale inizia terribilmente in salita.

La conferma di Vasseur: “Andremo in penalità a Jeddah con Leclerc”

A ufficializzare la penalità per la monoposto numero 16 c’ha pensato direttamente il team principal della Rossa, Frederic Vasseur, durante le dichiarazioni rilasciate alla vigilia della weekend di gara.

“Come sapete la domenica del Bahrain abbiamo avuto due diversi tipi di problemi – le parole di Vasseur – Uno alla mattina, al momento dell’accensione della macchina, e il secondo durante la gara, che purtroppo ci è costato il ritiro di Charles. Purtroppo entrambe le volte è stata coinvolta la centralina e questo ci costringerà a prendere penalità a Jeddah“.