Farmacia S. Giorgio in prima linea per sostenere la campagna di vaccinazione antinfluenzale

Con l’arrivo delle prime boccate d’autunno l’appuntamento con l’influenza è ormai alle porte. E anche quest’anno Farmacia San Giorgio scende in campo in prima linea per sostenere la vaccinazione antinfluenzale, con l’obiettivo di potenziare l’offerta di protezione sanitaria, soprattutto per le persone ad alto rischio.

Anche per questa stagione, infatti, è attesa una “co-circolazione” di virus influenzali e Covid, motivo per cui la campagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e la protezione per le persone con condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa, con un duplice obiettivo: ridurre le complicanze legate all’influenza e, di conseguenza, gli accessi ai pronto soccorso, evitando co-infezioni con il Covid.

Per chi volesse procedere all’immunizzazione, presso la farmacia San Giorgio, la procedura è semplice. Nello specifico il cittadino potrà rivolgersi alla farmacia tramite contatto telefonico o recandosi in presenza nel punto vendita ed effettuare la prenotazione.

Farmacia San Giorgio rimarca così la propria funzione primaria di presidio sanitario di prossimità, offrendo al cittadino la possibilità di vaccinarsi comodamente e in totale sicurezza nella farmacia sotto casa piuttosto che recarsi presso un lontano centro vaccinale.

Il mese di novembre sarà scandito da servizi, iniziative e consulenze per sensibilizzare sul benessere del cuore: sarà infatti possibile sottoporsi a due test utili per conoscere lo stato di salute del cuore quali l’elettrocardiogramma e l’holter pressorio. Non solo, in occasione della giornata mondiale contro il diabete, a partire dal 14 novembre, Farmacia San Giorgio mette a disposizione controlli sulla glicemia gratuiti e consigli sui corretti stili di vita da condurre.

Infine Farmacia San Giorgio aderisce alle giornate del Black Friday, con tante attività promozionali legate soprattutto al reparto dermocosmetico e alcune categorie di integratori stagionali. Per conoscere nel dettaglio tutti i servizi e le promozioni, come sempre, Farmacia San Giorgio mette a disposizione dei propri clienti i suoi canali di comunicazione: l’indirizzo email farmaciasangiorgio01@gmail.com e l’app di messaggistica whatsapp scrivendo al numero 392/4157450.