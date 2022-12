Omicidio Favara: oggi autopsia e funerali del cardiologo ucciso

Si terranno alle 15.30 nella chiesa madre di Favara, riaperta al culto da poco più di un mese. Intanto il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato per oggi il lutto cittadino

Questa mattina nella camera mortuaria dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento viene eseguita dal medico legale Alberto Alongi l’autopsia sul sessantaduenne Gaetano Alaimo.

Si terranno alle 15.30 nella chiesa madre di Favara, riaperta al culto da poco più di un mese.

Il sindaco di Favara, proclamato oggi il lutto cittadino

Intanto il sindaco di Favara Antonio Palumbo ha proclamato per oggi il lutto cittadino.

“In considerazione del sentimento della città, sgomenta dinnanzi ad un episodio di violenza tanto grave – scrive il sindaco – oggi sarà lutto cittadino. In forza dell’ordinanza da me firmata questa mattina, le bandiere di tutti gli edifici pubblici dovranno essere esposte a mezz’asta e le manifestazioni pubbliche saranno sospese fino alle 18. Si invitano inoltre le attività commerciali ad abbassare le saracinesche dalle 15.30 alle 17.30 in segno di partecipazione al lutto”.

I familiari della vittima

I familiari della vittima, attraverso il loro avvocato di fiducia Giuseppe Barba, hanno nominato Paolo Procaccianti come loro consulente.

Disposta la custodia in carcere per l’assassino

Dal punto di vista processuale ieri, il gip Micaela Raimondo ha convalidato l’arresto del 47enne reo confesso dell’omicidio e ha disposto la custodia cautelare in carcere. La difesa dell’indagato, rappresentata dall’avvocato Santo Lucia, ha già annunciato che lunedì formalizzerà istanza al Riesame per ottenere gli arresti domiciliari.(ITALPRESS).