Fedez dimesso dall’ospedale: “Ringrazio donatori di sangue”

Dimesso Fedez dopo una settimana di ricovero all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per una emorragia interna.

Fedez è stato dimesso dopo una settimana di ricovero all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica a causa di un’emorragia interna provocata da due ulcere. Gli ultimi controlli erano positivi e adesso sono arrivate le dimissioni.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui” dice il marito di Chiara Ferragni alla stampa fuori dal nosocomio. All’interno della struttura sanitaria infatti ha ricevuto tre trasfusioni.