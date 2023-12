Auto nel canale, muore 26enne: andava dal fidanzato per festeggiare Capodanno

Nonostante i soccorsi per la giovane non c'è stato nulla da fare

Un’altra immane tragedia macchia di sangue le strade italiane in questo fine 2023. Questa volta, vittima sfortunata di un incidente è la 26enne Martina Miani. Con la sua auto, la giovane, dopo avere sbandato è finita violentemente contro un guard-rail sfondandolo. Il sinistro, verificatosi il 30 dicembre sulla superstrada Ferrara-mare, assume contorni ancora più amari considerato che la malcapitata stava dirigendosi dal findanzato per trascorrere insieme il Capodanno. Non vedendola arrivare, preoccupato, è stato lui stesso ad avvisare i genitori che hanno fatto scattare le ricerche.

Nessun testimone

La giovane, che viaggiva da sola, è stata trovata priva di vita solo molte ore dopo l’incidente cui nessuno sembra aver assistito. Secondo la prima ricostruzione eseguita dalla Polizia locale di Ferrara, l’auto sembra aver sbandato e, dopo aver percorso un tratto di strada, ha sfondato il guard-rail ed è finita nel canalino. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La procura di Ferrara ha aperto un fascicolo d’indagine sul caso.