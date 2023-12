Capodanno nel mondo: ecco dove si inizia a festeggiare e dove si finisce

Ecco chi saranno i primi a dare il benvenuto al nuovo anno e salutare quello che invece sta per concludersi

E’ Kiritimati, nell’arcipelago di Kiribati, in Oceania, il primo paese al mondo a festeggiare il Capodanno. Alle 11 (in Italia) è infatti iniziato il 2024 per l’atollo che fa parte di un gruppo di isole che ha ben 3 fusi orari.

Il 2023 si concluderà in Nuova Zelanda

A seguire, alle 12, il 2023 si concluderà in Nuova Zelanda, poi nella costa orientale dell’Australia, alle 14. Alle 16 sarà la volta del Giappone e della Corea del Sud. India e Sri Lanka festeggeranno l’inizio del nuovo anno alle 19,30.

Brasile e Argentina brinderanno dopo l’Italia

Brasile e Argentina brinderanno dopo l’Italia, alle 4 del mattino, mentre la costa orientale degli Stati Uniti festeggeranno alle 6 di domani. Ultima a dire addio al 2023 è Baker Island, nell’Oceano Pacifico centrale, alle 13 del 2 gennaio.