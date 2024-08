Ferrovie dello Stato, opportunità di lavoro per neolaureati: i titoli più richiesti e come fare domanda

La società garantisce “Condizioni di pari opportunità tra i candidati, trasparenza e omogeneità dei criteri di valutazione” e presenta numerosi profili di inserimento per chi ha conseguito la laurea.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato offre numerose opportunità di lavoro e carriera ai neolaureati: ecco come funzionano le assunzioni, le posizioni aperte e le istruzioni per fare candidatura.

Lavoro con Ferrovie dello Stato per neolaureati

I neolaureati possono aspirare a trovare un lavoro a tempo determinato o indeterminato nel gruppo FS. La società, infatti, garantisce “Condizioni di pari opportunità tra i candidati, trasparenza e omogeneità dei criteri di valutazione” e presenta numerosi profili di inserimento per persone che hanno appena conseguito la laurea.

Le selezioni

Il processo di selezione per i lavori in Ferrovie dello Stato prevedono un iter articolato nelle seguenti fasi:

Dopo la candidatura, c’è una fase di assessment online per i profili ritenuti in linea con la posizione aperta. L’assessment si svolge attraverso l’accesso a una piattaforma digital e comprende test e questionari che vanno a sondare abilità, capacità e attitudini rispetto al ruolo ricercato da Ferrovie dello Stato. I risultati valgono per 12 mesi. Seguono un colloquio motivazionale e un colloquio tecnico. Per specifici lavori con Ferrovie dello Stato per diplomati, si prevedono prove come: prova pratica, prova di efficienza fisica e/o prova di conoscenza di una lingua straniera; visita medica; feedback ed eventuale assunzione.

Le lauree più richieste

Il gruppo Ferrovie dello Stato, nelle offerte di lavoro per o neolaureati, indica esattamente il titolo di studio che bisogna possedere. Ecco le tipologie di lauree specialistiche più richieste e le conseguenti aree di inserimento.

Ingegneria Civili e dell’Architettura: Produzione e Circolazione; Manutenzione; Ingegneria; Investimenti; Sicurezza; Qualità; Immobiliare e Servizi.

Ingegnerie Industriali: Manutenzione; Ingegneria; Produzione e Circolazione; Sicurezza; Qualità; ICT.

Ingegnerie dell’Informazione: Manutenzione; Ingegneria; Produzione e Circolazione; ICT.

Architettura: Produzione e Circolazione;

Discipline economiche: Strategia e pianificazione; Amministrazione Finanza e Controllo; Internal Auditing; Acquisti e Logistica; Risorse Umane; Marketing e Commerciale; ICT; Produzione e Circolazione.

Materie giuridiche: Legale; Strategia e pianificazione; Risorse Umane; Acquisti e logistica; Audit.

Discipline umanistiche: Risorse umane.

Come candidarsi per un lavoro in Ferrovie dello Stato

Per conoscere tutte le offerte di lavoro attive per neolaureati del gruppo Ferrovie dello Stato e candidarsi basta accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale, all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/carriere/lavorare-con-noi.html. Per una candidatura spontanea, gli aspiranti dipendenti di Ferrovie dello Stato possono creare un profilo sul sito di recruiting della società e compilare l’apposito form online.