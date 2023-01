Festa di Sant’Agata, trasferito il mercatino delle pulci di via Dusmet: ecco dove

Lo ha disposto un provvedimento del Commissario straordinario. Ecco dove verrà allestito il tradizionale mercatino.

Cambio di sede per il mercatino delle pulci di via Dusmet in occasione delle festività agatine. Così come annunciato dal Comune di Catania, il mercatino sarà temporaneamente trasferito in piazza Carlo Alberto, sempre nel centro storico del capoluogo etneo.

Così come disposto dal Commissario straordinario, il mercatino sarà allestito nelle domeniche del 22 gennaio, 29 gennaio e 12 febbraio.

Mercatino delle pulci, il provvedimento del Commissario

“Il provvedimento del Commissario straordinario – precisa il Comune di Catania – mira ad assicurare lo svolgimento delle attività di vendita agli operatori nel periodo dei festeggiamenti agatini in cui, per ragioni di sicurezza, è stata disposta la sospensione del mercatino nel sito di via Dusmet”.

Festa di Sant’Agata, le altre disposizioni di sicurezza

Nei giorni scorsi il Comune di Catania ha inoltre reso note le altre disposizioni di sicurezza che dovranno essere osservate in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata.

Il Commissario straordinario ha infatti disposto “il divieto temporaneo di abitazione e frequentazione degli immobili situati a meno di 100 metri dall’area di sparo di villa Pacini“. Il divieto in questione varrà per i seguenti giorni: