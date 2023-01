Festival del Management, Milano ospita la prima edizione

MILANO – Prenderà il via venerdì 3 febbraio presso l’Aula magna dell’Università Bocconi di Milano il Festival del Management. L’evento, organizzato dalla Società Italiana di Management Sima (che rappresenta la Società Scientifica delle/dei docenti di Management Italiani) nasce con il desiderio di offrire una nuova, inedita occasione di racconto del management come volano disviluppo.

Etica, salute e sostenibilità i temi al centro della prima edizione che darà attenzione a questioni di rilevanza assoluta come il contrasto allo sviluppo delle mafie nell’economia, l’organizzazione manageriale dei servizi per la tutela della salute pubblica, la transizione energetica, lo sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità con attenzione alle nuove generazioni. “Una disciplina – si legge sul sito dedicato all’evento – che vuole aprirsi a tutti, con un intrinseco spirito plurale esce dai mondi dell’Accademia e dell’Impresa per arrivare ai singoli individui e arricchirli – grazie ai suoi approcci e alle sue strategie – migliorandone la qualità della vita. (pp)