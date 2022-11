Fiera Aster Sicilia a Palermo: il sindaco Lagalla: “Iniziativa di grande successo”

"Gli studenti hanno avuto l’opportunità di mostrare le competenze acquisite", ha dichiarato il primo cittadino

“Una iniziativa di grande successo che ha permesso agli istituti scolastici di raccontare il loro percorso didattico attraverso stand dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di mostrare le competenze acquisite. Incontrandoli ho potuto constatare il grande entusiasmo con cui hanno vissuto questa esperienza e con il quale affrontano il loro percorso di studi”. Ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla che si è recato in Fiera.

“Manifestazioni come queste raccontano una Palermo che ha voglia di crescere e di sperimentare arti e mestieri e la nostra amministrazione comunale sta lavorando per riqualificare gli spazi della Fiera del Mediterraneo e renderli più funzionali per accogliere questo tipo di attività che per la nostra città rappresentano una risorsa preziosa”, conclude