Manovra regionale, Pellegrino (FI): “Impugnate norme finanziate con Fsc, al lavoro per soluzione”

Il capogruppo di Forza Italia all'Ars sul caso della Finanziaria impugnata: "Al lavoro per definire tutto senza scossoni".

“Saremmo poco corretti se dicessimo che in sei mesi si poteva aggiustare tutto ma stiamo lavorando alacremente con il gruppo parlamentare in tutti i settori”.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, a margine della convention di Forza Italia al Politeama di Palermo, parlando dell’impugnativa del Consiglio dei ministri della legge di Stabilità regionale siciliana.

Finanziaria, Pellegrino: “Impianto principale ha retto”

“L’impianto principale della Finanziaria ha resistito, sono state impugnate le norme relative alle istanze dei territori, perché erano finanziate con i fondi Fsc. Ritengo che con l’intervento del presidente Renato Schifani e dei ministri tutto questo potrà essere ristabilito e definito senza che ci siano scossoni per la finanza siciliana”, ha aggiunto il capogruppo di FI.

“Sicuramente procederemo per via amministrativa. Soprattutto per i forestali ci sarà un collegato con fondi regionali, non certamente Fsc, che saranno disponibili per colmare questa lacuna”, ha concluso Pellegrino.