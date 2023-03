Fiorello e la “perfetta” imitatrice anonima di Giorgia Meloni a “Viva Rai2”

Una telefonata scherzosa e allegra con un'imitatrice talmente brava da sembrare quasi la vera premier.

Fiorello chiama in diretta a “Viva Rai2” un’imitatrice di Giorgia Meloni, talmente brava da sembrare autentica e mandare “in confusione” gli ascoltatori.

Fiorello, a Viva Radio Due l’imitatrice di Giorgia Meloni

“Pronto Giorgia, ci sei? Ti metto in diretta”, ha esordito Fiorello. Da lì è iniziata una telefonata molto divertente.

“Mi fai l’imitazione che mi hai fatto ieri sera, quella di quando la Meloni era alla Cgil e ha fatto quella battuta sulla Ferragni?”. Questa la risposta dell’imitratrice: “Voglio ringraziare anche coloro che mi contestano, anche con degli slogan efficaci, ho letto dalle agenzie ‘Pensati sgradita’, slogan efficaci anche se non sapevo che la Ferragni fosse una metalmeccanico”.

Fiorello poi ha chiesto alla “falsa” Giorgia Meloni di citare e imitare lo slogan più famoso della premier in carica, passato alla storia anche per i diversi remix in chiave comica diffusi sul web. “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”.

In chiusura Fiorello chiede all’imitatrice di Giorgia Meloni: “Tu per chi hai votato?” E lei: “No, io a sinistra!” E allora Fiorello incalza: “Alle primarie hai votato?” “No!”, è la risposta. E alla domanda: “Tra Bonaccini e Schlein chi avresti votati”, l’imitatrice – anonima – ha detto “Eh, fatti una domanda e datti una risposta”.