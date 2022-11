Firenze: turista messicano rapinato in strada con lo spray urticante

I due malviventi dopo aver spruzzato lo spray in faccia al turista gli hanno sfilato il portafogli con dentro 20 euro e documenti personali

Rapina con spray urticante l’altra notte a Firenze: la vittima è un turista messicano. Intorno alle 1.30, in via Camillo Benso di Cavour, due ignoti, verosimilmente cittadini nordafricani, si sono avvicinati con un pretesto ed hanno un 28enne messicano al volto con lo spray urticante, sfilandogli dalla tasca il portafoglio, contenente 20 euro in contanti, documenti personali e due carte di pagamento.

Il turista, che era intento a tornare al proprio b&b al momento della rapina, è stato trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria nuova per le cure del caso. I carabinieri della stazione di Uffizi stanno ricostruendo la dinamica delittuosa, anche con l’ausilio della videosorveglianza.