Fiumefreddo di Sicilia, Nucifora traccia il bilancio

Il presidente del Senato cittadino, intervistato dal QdS, esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto e i risultati raggiunti in sei mesi di consiliatura

FIUMEFREDDO – Esponente di spicco della coalizione che ha portato Angelo Torrisi alla vittoria, Giuseppe Nucifora è il presidente del Consiglio comunale di Fiumefreddo più giovane di sempre. Dalla data dell’insediamento sono state otto le sedute presiedute, con ben sei interrogazioni e venticinque delibere approvate. Dopo un semestre di attività il Quotidiano di Sicilia lo ha intervistato per stilare un bilancio sul lavoro svolto. Diverse, però, sono le sottolineature da fare rispetto all’attuale consiliatura. Per la prima volta dopo due decenni la vicepresidenza è andata all’opposizione, con l’elezione di Maria Catena Nocella.

Solamente due, invece, sono i consiglieri riconfermati, ovvero lo stesso Nucifora e Maria Taormina eletti anche nel 2017. La prima elezione dell’attuale presidente risale al 2012, unico consigliere attualmente in carica da tre mandati consecutivi. Cinque, su dodici componenti, sono i consiglieri alla prima esperienza, mentre cinque sono anche le donne elette, con una parità di genere nella composizione del civico consesso quasi assoluta.

Al netto di questi dati, il bilancio di Nucifora circa la sua esperienza sullo scranno più alto del Senato cittadino e sul funzionamento della macchina amministrativa, è positivo: “Posso esprimere tutto il mio compiacimento – afferma ai nostri microfoni il politico -, perché fino a oggi il Consiglio comunale ha esitato tutte le proposte. Non si è mai andati in seconda convocazione, il numero legale è sempre stato presente, mentre la minoranza ha partecipato a tutte le sedute. Quest’ultimo è un elemento importante”.

“Abbiamo sempre garantito – prosegue il presidente del civico consesso – lo streaming delle sedute tramite i social network, affinché la partecipazione popolare possa essere la più alta possibile. Trasparenza e partecipazione sono fondamentali per l’Istituzione. Purtroppo – rammenta Nucifora -, la partecipazione in prima persona alle sedute è diminuita negli ultimi anni, indipendentemente dall’orario di svolgimento. In accordo con l’Amministrazione comunale, la sala del Consiglio non sarà semplicemente il luogo di svolgimento delle adunanze, ma anche un punto di riferimento per l’intera comunità, per ogni tipo di manifestazione culturale o sociale di un certo rilievo. Cercheremo di far diventare la sala un punto di riferimento”.

Negli ultimi mesi, sono stati vagliati gli atti propedeutici al bilancio. “Gli uffici comunali – ha concluso Nucifora – e l’Amministrazione lavorano in sinergia, in questa fase vi è una forte coordinazione e un assiduo dialogo. L’ufficio di presidenza e i capi dei vari servizi si aggiornano quasi quotidianamente. Il Consiglio Comunale è sempre aggiornato sulla programmazione dei lavori”.