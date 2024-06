Fontane Bianche, lite nei pressi di un locale: un giovane in gravi condizioni

Un diverbio si è presto trasformato in una violenta lite tra giovani. La vicenda

Movida violenta a Fontane Bianche, vicino Siracusa, dove un diverbio tra alcuni giovani si sarebbe rapidamente trasformato in una vera e propria aggressione con tanto di coltellate. Il tutto, è avvenuto in prossimità di un locale della famosa località balneare e sotto gli occhi di numerosi testimoni.

Fontane Bianche, lite finisce con accoltellamento

Iniziale lite presto diventata accoltellamento. E’ questo quanto sarebbe accaduto a Fontane Bianche – vicino Siracusa – luogo dove dei giovani sarebbero stati coinvolti in una lite in prossimità di un locale della zona. Secondo quanto emerso, nel corso della lite uno dei giovani avrebbe sfoderato un coltello e colpito uno dei ragazzi.

Fontane Bianche, giovane in gravi condizioni

Il ferito, è stato trasportato in ospedale e si trova adesso in gravi condizioni. Adesso, in corso gli interrogatori per provare a ricostruire quanto accaduto nelle scorse ore a Fontane Bianche, nel siracusano.

Aggressioni anche a Messina

A Messina, un giovane extracomunitario è stato denunciato dai Carabinieri i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il deferimento arriva dopo quanto accaduto lo scorso 15 giugno. Infatti, il giovane era stato segnalato a seguito di una richiesta pervenuta al numero di pronto intervento 112 che aveva raccontato di una lite all’interno di un locale al nord di Messina. (CLICCA QUI PER TUTTI I DETTAGLI SULLA VICENDA)

