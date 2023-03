Dal Ddl Province al rinnovo dei contratti regionali, QdS incontra l’assessore Messina

Ospite della redazione palermitana del "Quotidiano di Sicilia" l'assessore regionale alle autonomie locali.

Torna nella redazione palermitana del Quotidiano di Sicilia, Andrea Messina, adesso assessore regionale alle “Autonomie locali e Funzione pubblica” per parlare di tematiche spinose come il rinnovo dei contratti del personale della Regione, per cui il Governo Musumeci aveva già stanziato 52 milioni di euro.

Con l’avvocato Filippo Anastasi e con il giornalista Francesco Sanfilippo, l’assessore Messina ha discusso anche del Ddl relativo al ripristino delle ex Province e della necessità di recuperare dei servizi che erano andati persi nonostante le continuassero a esistere, con le relative spese, le Città Metropolitane.

L’intervista completa con Andrea Messina sarà disponibile sull’edizione cartacea del Quotidiano di Sicilia nei prossimi giorni.

Sonia Sabatino