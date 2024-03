Forza Italia, Maurizio Croce sospeso dal partito. Caruso: “Chiarezza sulla vicenda in tempi brevi”

FI ha deciso di sospendere Maurizio Croce, coimvolto nell'indagine sulla corruzione negli appalti sul dissesto idreogeologico a Messina

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, ha sancito la sospensione dal partito di Maurizio Croce, coinvolto in una indagine sulla corruzione relativa agli appalti del dissesto idrogeologico a Messina gestiti attraverso episodi corruttivi governati attraverso regali, lavori edili privati e soldi per la campagna elettorale.

Caruso: “Fiducia nella Magistratura, sospensione conferma nostra trasparenza”

“Sono assolutamente fiducioso e rispettoso del lavoro svolto dalla Magistratura, che è soltanto all’inizio del proprio iter – afferma Caruso – così come auspico che la vicenda possa essere al più presto risolta e che il Consigliere Croce possa chiarire la propria posizione.”

“A conferma del nostro impegno costante per la trasparenza e la legalità ed allo stesso tempo per sottolineare la posizione chiara ed inequivocabile di Forza Italia nel pretendere che sia fatta chiarezza in tempi brevi, abbiamo ritenuto di sospendere il consigliere Croce dal partito e da qualsiasi incarico”.

