FOTO | Gigi d’Agostino riappare sui social dopo la malattia

Il noto disc-jockey e produttore Gigi D'Agostino torna ad apparire sui social dopo il grave male che lo ha colpito ormai due anni fa

Gigi D’Agostino riappare sui social con un post e una immagine in bianco e nero e in un’ora raccoglie oltre 30mila like e migliaia di commenti. Il celebre disc jockey e produttore è tornato ad informare sul suo stato di salute dopo un anno di silenzio. “Buonasera”, ha scritto l’artista, che da oltre due anni combatte contro un “grave male” come lo ha definito lui stesso annunciando la malattia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI