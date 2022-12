Gigi D’Agostino, i fan si radunano sotto casa per i suoi 55 anni: il video

Decine di fan di Gigi D'Agostino si sono radunati sotto casa del noto disc jockey per festeggiare insieme a lui i suoi 55 anni

I fan di Gigi D’Agostino hanno voluto fare una sorpresa al noto dj nel giorno del suo 55° compleanno.

I seguaci del disc jockey, che da un anno combatte contro una grave malattia, infatti si sono recati sotto la sua casa di Mirafiori a Torino per festeggiare insieme a lui e fargli sentire tutto il loro affetto con un flash mob dance.

L’evento è stato organizzato da Anna Losito e dal dj Leo Dag, per permettere agli ammiratori del “Capitano” di mostrargli tutto il loro supporto in questo momento così difficile per lui.

La musica dance di Gigi D’Agostino ha animato la piazzetta di via Pomaretto, in quella periferia sud di Torino che l’ha visto crescere.

Il flash mob è durato circa due ore e alle 17, sotto la sua finestra come nelle stazioni radio: a dominare la scena, ovviamente, “L’amour toujour”, il pezzo più famoso e iconico prodotto da Gigi D’Agostino.