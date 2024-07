LIVE | Elezioni in Francia, la sinistra in testa alla prima proiezione. Affluenza al 59,71% e Champs-Élysées blindati

Un momento di svolta per la Francia dopo i risultati delle Europee: segui gli aggiornamenti in diretta.

Ritorno alle urne in Francia, dove i cittadini votano per il rinnovo del Parlamento francese dopo l’annuncio di Macron dei giorni scorsi. Una decisione seguita all’exploit targato Marine Le Pen e del suo partito di estrema destra Rassemblement National.

Affluenza record e sondaggi: la proiezione su Le Pen

Dopo la discreta affluenza dello scorso 30 giugno per il primo turno, è un dato da record quello registrato alle 17.00 di domenica 7 luglio. In Francia, come dichiarato dal ministero dell’Interno nazionale in un comunicato, ha per adesso partecipato il 59,71% degli elettori, un record dal 1981.

Secondo gli ultimi sondaggi di questi giorni, da queste elezioni Marine Le Pen sembra possa non ottenere la maggioranza assoluta. In questo modo, si aprirebbe un campo vasto con Emmanuel Macron che potrebbe diventare decisivo nella colazione. I francesi – dopo la votazione dei 76 deputati del primo turno – sono chiamati a votare 501 deputati dell’Assemblea nazionale. A causa dell’elevato rischio disordini, inoltre, gli Champs-Élysées sono stati momentaneamente blindati. Questo dunque, è senza dubbio un momento di svolta per la Francia dopo i risultati delle Europee. Segui gli aggiornamenti in diretta.

Francia, momento della scelta per i cittadini: risultati in diretta

20.30 – “Il Nuovo Fronte Popolare deve governare e i francesi hanno respinto la soluzione peggiore. “La sconfitta di Emmanuel Macron è chiaramente confermata. Il presidente francese deve inchinarsi e ammettere questa sconfitta, senza cercare di aggirarla in alcun modo”. Con queste parole, Jean-Luc Mélenchon (leader dell’estrema sinistra), parla dell’imminente successo dopo la prima proiezione delle elezioni parlamentari anticipate in Francia.

20.05 – Secondo un sondaggio IFOP per TF1, il Nuovo Fronte Popolare (coalizione di sinistra) è in testa in Francia. Questo, viene seguito da Ensemble (Macron) fra 150 e 180 seggi e il Rassemblement National di Marine Le Pen al terzo posto fra 120 e 150 seggi.

Elezioni anticipate in Francia, perché si vota?

“Ho deciso di restituirvi la scelta del futuro Parlamento attraverso il voto”, ha dichiarato Emmanuel Macron dopo il risultato delle elezioni europee, che ha portato al trionfo le ultradestre non solo in Francia ma anche in altri Paesi come Germania e Austria.

La Francia torna al voto per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Il Parlamento ha 77 seggi e gli elettori sono chiamati a scegliere un candidato della propria circoscrizione. Vince automaticamente chi riesce a ottenere più del 50% dei voti (su almeno il 25% dei cittadini registrati). Se nessun candidato ha la maggioranza assoluta per ottenere il seggio di un distretto, si va al ballottaggio (previsto, nel caso delle elezioni anticipate francesi, per il 7 luglio): possono accedere tutti i candidati con almeno il 12,5% dei voti e in questo caso ottiene il seggio il più votato.

I temi del dibattito

Il risultato deludente di Macron alle elezioni europee e le conseguenti elezioni anticipate in Francia sono il frutto di un percorso di crisi iniziato ormai da svariati mesi. Proprio i temi che hanno determinato, almeno in parte, l’attuale scenario politico francese, saranno al centro del dibattito elettorale. Si tratta di: