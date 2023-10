Frigorifero in cortocircuito, fiamme in un’abitazione di Milazzo

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme sono state spente e non si sono registrati danni a persone o cose

Momenti di paura a Milazzo, in provincia di Messina, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sviluppato in un appartamento di un immobile in piazza San Papino, sarebbe stato scaturito da un corrtocircuito che ha interessato il frigorifero.

L’intervento dei vigili del fuoco

Il proprietario della casa ha lanciato prontamente l’allarme e sul posto, poco dopo, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. Le fiamme sono state spente e non si sono registrati danni a persone o cose.