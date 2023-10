Auto si ribalta sulla statale 114, intervengono i vigili del fuoco

Lanciato l'allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco

Incidente stradale autonomo nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 114, prima di Scaletta Zanclea, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire un’automobile ha perso il controllo e si è ribaltata.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Messina. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.