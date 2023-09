Auto ribaltata in via Grazia Deledda, incidente con 4 feriti (coinvolti anche bambini)

Si è registrato nel primo pomeriggio un altro grave incidente in provincia di Catania.

Si registra l’ennesimo grave incidente a Paternò, in provincia di Catania: un’auto si sarebbe ribaltata in via Grazia Deledda.

Quattro le persone coinvolte e rimaste ferite: tra loro due bambini. Fortunatamente sembra che nessuno di loro sia in gravi condizioni.

Incidente a Paternò, auto si ribalta: 4 feriti

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dai colleghi di 95047, nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 25 settembre 2023) un’auto modello Lancia Ypsilon si sarebbe ribaltata su un fianco – per cause da accertare – mentre percorreva via Grazia Deledda. A bordo c’erano due donne e due bambini.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno soccorso i malcapitati e li hanno trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe grave. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito.

Una scia di sinistri

Non è l’unico incidente registrato nelle ultime ore in provincia di Catania. Un altro sinistro, sempre con bilancio di 4 feriti, si è registrato nella notte sulla A18, non lontano dal casello per Acireale (CT). Si sarebbero scontrate due auto.

Inoltre, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania una 15enne coinvolta in un drammatico incidente in moto nel Siracusano. Ferito anche un amico.

Immagine di repertorio