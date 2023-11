Fuga di monossido in un appartamento, quattro intossicati in ospedale

Causa l'alta concentrazione diffusasi nelle stanze dalle esalazioni, si è reso necessario il ricovero in ospedale

Quattro persone, due donne e due minori, sono rimaste intossicate ieri sera intorno alle 21 per aver inalato monossido di carbonio in un appartamento di San Donato Milanese. Causa l’alta concentrazione diffusasi nelle stanze dalle esalazioni, si è reso necessario per tutti il ricovero all’ospedale Niguarda in codice giallo. Si sospetta un problema allo scarico della canna fumaria.

Sequestrata la caldaia

L’Ats ha provveduto a sequestrare la caldaia alimentata a Gpl. I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti con gli esperti del nucleo Nbcr e con il personale del vicino distaccamento di Melegnano.