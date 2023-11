Fiamme sul tetto di un edificio a Palermo, operaio intossicato

A scopo precauzionale un operaio, rimasto lievemente intossicato, è stato affidato alle cure del personale 118 presente sul posto

Attimi di paura stamani a Palermo per un incendio divampato in via Principe di Villafranca. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute al civico 38, dove erano in corso dei lavori di impermeabilizzazione del tetto e dove si sono sviluppate, per cause ancora da accertare, le fiamme.

L’intervento del 118

A scopo precauzionale un operaio, rimasto lievemente intossicato, è stato affidato alle cure del personale 118 presente sul posto.