Paura nel Catanese, scoppia incendio in appartamento: arrivano i vigili del fuoco

Momenti di apprensione in provincia di Catania per l'incendio. Si registra una persona ustionata a una mano.

Momenti di apprensione quelli vissuti nella serata di martedì 14 novembre a Biancavilla, in provincia di Catania, a causa di un incendio che si è sviluppato improvvisamente all’interno di un’abitazione nei pressi di viale Europa.

I soccorsi

I residenti della zona, allarmati dal fumo e dalle fiamme, si sono riversati in strada per mettersi in sicurezza. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del Distaccamento di Adrano. Nell’occasione, un uomo avrebbe riportato un’ustione a una mano.

La persona in questione è stata trasportata all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla dai sanitari del 118 per essere sottoposta alle cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato ulteriori conseguenze a persone e abitazioni. Non si registrerebbero altre persone coinvolte nell’incendio.